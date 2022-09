Problematisk kvindesyn i folkekirken?

MeToo-sager, kønsdiskrimination og kritik af Kirkeministerens ønske om at afskaffe særloven, der giver mulighed for at fravælge kvindelige præster, har fået diskussionen om kirkens kvindesyn til at genopblomstre. Kirke&Tro-redaktør Anders Ellebæk Madsen sætter os ind i debatten og giver sit syn på sagen.