Professor: Den teologiske debat er blevet for konservativ

Den varme teologiske debat for tiden ville vinde på at se kristendom som en oversættelsesbevægelse. I stedet ser den bagud

Der føres en livlig teologisk debat. Den udspiller sig fortrinsvis inden for den generation, der i øjeblikket har de bestemmende lærestole: Anders Christian Jakobsen, Bo Holm, begge professorer ved Aarhus Universitet, og Lars Sandbeck, lektor ved Folkekirkens Uddannelses og Videns institut (FUV) og andre.

Det må være coronaens skyld. Så vidt jeg ved har Bo Holm og Anders Christian Jacobsen kontorer tæt ved hinanden. Kunne de ikke bare gå ind til hinanden og diskutere sagerne indtil de var enige og så komme ud og give os resultatet? Nej, det foregår i fuld offentlighed på Facebook og i Kristeligt Dagblads spalter. Og det er jo godt nok. Så kan vi andre også fornøje os.

De siger, det handler om den rette forståelse af Luther i forhold til den øst- og vestkirkelige teologiske udvikling og om de teologiske formuleringer, der står i Den augsburgske Bekendelse, som den danske folkekirke ifølge Grundloven er forpligtet på, og om, hvorvidt de stadig giver mening. Og hvis de ikke gør, skal vi så til at smide dem ud af folkekirken, som ikke tror på den rette måde?

Hu hej, hvor det går. Det er længe siden, vi har haft en så livlig teologisk diskussion. Det er lige ved at bringe mindelser om de gyldne dage med de store Aarhus teologer.

Men jeg synes diskussionen er noget tilbageskuende og for meget præget af det, jeg vil kalde en tankpasser-teologi. Kør vognen frem og få den rette lære fyldt på, så skal det nok gå. Og det sker alt sammen samtidig med, at der i det almindelige kirkefolk er en vigende interesse for dogmatik og den kristne troslæres principper.

Jeg kan ikke undgå at se debatten i sammenhæng med den generelle konservative tendens, som præger den aktuelle systematiske teologi, Det gælder visse af den nye Ålborg-biskops ytringer samt diverse udgivelser. Man genudgiver Regin Prenters mere end 50 års gamle prædikener og dogmatiske skrifter, og man samler op på Theodor Jørgensens efterladte arbejder. Ligger sandheden i fortiden?

Har man glemt, at kristendommen er en fremadrettet religion. Den er altid på rejse og antager bestandig nye former i mødet med nye kulturer, for den er efter sit væsen slet ikke en religion men en oversættelsesbevægelse. Det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det har jeg lært af den gambianske teolog Lamin Sanneh.

Lamin Sanneh, der døde i 2019, var en af nutidens mest originale og indflydelsesrige missionsteologer. Hans mest indflydelsesrige tanke er centreret om den indsigt i, at er en oversættelsesbevægelse. Evangeliet er ikke kommet til et givet folkeslag, før Bibelen er oversat til vedkommende sprog.

I mange tilfælde betyder det, at det pågældende folkeslag får et (skrift)sprog. Samtidig bliver der frigjort nogle ressourcer, for oversættelsesarbejdet er en demokratiserende proces. Missionærerne er jo, når det kommer til det lokale sprog, ikke eksperter. Det er de lokale, der samtidig med deres nye (skrift)sprog får en øget selvbevidsthed.

Således bliver det almindelige mænd og kvinder, der bliver evangeliets fortolkere og formidlere. Lamin Sanneh konkluderer: Kristen mission er i forbindelse med kolonialismen blevet set som et middel for vestlig kulturel dominans. Men ses kristendommen som en oversættelsesbevægelse, så bliver kristen mission en frigørelsesbevægelse, der medvirker til folkesprogets revitalisering, religiøs forandring og social transformation.

Alt det lægger op til at se kirkehistorien som den kristne oversættelsesbevægelses historie. Hvorfor er det, at vi beskæftiger os med historie? Ja, det gør vi, fordi vi er interesseret i at forstå det, der foregår omkring os lige nu. Ikke at historien giver løsninger på de problemer, vi står i, men de sættes i perspektiv og forstås derfor bedre. En kristen fra syd sagde: ”Jeg ved, at jeg er protestant. Men jeg ved ikke, hvad jeg protesterer imod”. Ved at få noget at vide om, hvad de første protestanter protesterede imod, kan man få klarhed over, hvad man selv vil protestere imod.

Måske var det et udgangspunkt for en revitaliseret systematisk teologisk debat. For det kristne budskab må bestandig oversættes.

Viggo Mortensen er tidligere professor i teologi på Aarhus Universitet.