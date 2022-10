Rekordmange søger julehjælp: "Der er total desperation"

Efterårets stigende priser på alt fra dagligvarer til energi får mange til at bekymre sig over, hvordan de skal klare sig økonomisk gennem julen. Organisationer melder om rekordstor søgning til julehjælp

Mens de velstillede så småt begynder at tænke på, hvad børn og børnebørn mon skal have i julegave i år, hænger der en sort sky af bekymring over mange mindrebemidlede danskere, og flere hjælpeorganisationer melder allerede nu om rekordstore ansøgningstal til julehjælp.

En af dem, som i forvejen havde en skrabet økonomi, men som på grund af de stigende priser på el, varme og madvarer nu er afhængig af julehjælp for at få tingene til at løbe rundt, er 47-årige Benthe Mie Jørgensen fra Glamsbjerg på Vestfyn.