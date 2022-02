Jøder, ortodokse, katolikker, protestanter og anglikanere. Efter torsdagens angreb på Ukraine er ledere fra flere religiøse retninger i hele Europa enige om én ting: Ruslands krig mod nabolandet skal stoppe. Kun den russisk-ortodokse kirke, der flere gange er blevet anklaget for at have bundet sig for tæt til præsident Vladimir Putins russiske stat, udtaler sig i mindre skarpe vendinger, når den adresserer situationen.

