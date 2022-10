Religion har været stort set fraværende i valgkampen. Her er hvorfor

I 2015 spillede tro en stor rolle i den danske valgkamp. Islam var et varmt emne. Trosfrihed blev drøftet. Og Danmarks kristne identitet endte med at stå i regeringsgrundlaget. Det er ikke sket i denne valgkamp. Hvad skyldes det?

1) Religion var en splittende faktor under Helle Thorning Schmidts ledelse af Socialdemokratiet. De borgerlige så vigtig identitet i kristendom og islam, mens venstrefløjen generelt ville stille kristendommen svagere og andre religioner stærkere. Det har ændret sig. For statsminister Mette Frederiksen (S) har overtaget det borgerlige syn på islam og kristendom, og det har trukket tænderne ud på den borgerlige værdipolitik. Så i øjeblikket er islam ikke noget konkurrenceparameter. Der er ikke længere nok forskel på Mette Frederiksens religionssyn og de borgerliges til, at der er noget at profilere sig på.