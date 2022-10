Storbritanniens nye premierminister har aldrig lagt skjul på, at han er aktivt troende hindu.

”Troen er vigtig for mig. Jeg er aktivt troende hindu, jeg beder med mine børn, og jeg går i templet, når jeg kan, selvom det ikke bliver til så meget lige nu, hvor jeg har meget travlt,” sagde han for eksempel til BBC, efter at han i 2020 havde tændt lys foran Downing Street nummer 10 i anledning af den hinduistiske lysfest, divali.