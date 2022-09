Sådan blev Westminster Abbey til en kongelig gravkirke

Det er første gang i over 250 år, at en regerende engelsk monark bliver begravet fra Westminster Abbey, som er en kirke i det centrale London. Hidtil har det været kutyme, at det skete fra St. George’s Chapel på Windsor Castle, men jo længere dronning Elizabeth II sad på tronen, jo mere oplagt blev det, at afslutningen på en regeringstid, der spænder over syv årtier med voldsomme ændringer i Storbritanniens historie, krævede mere. I 2002 blev Elizabeths egen mor, George VI’s hustru, begravet fra Westminster Abbey som et forvarsel om en ny praksis med det helt store ceremonielle udtræk.

Westminster Abbey kan forene briterne i deres sorg. Men den kan også bygge bro mellem fortid og nutid, mellem høj og lav og mellem berømtheder og helt anonyme på en måde, som ingen anden kirke kan. Elizabeth blev viet her, og hun blev salvet og kronet her. Det sidste vil hendes søn og efterfølger Charles III også blive på et tidspunkt, og millioner over hele verden vil følge ceremonien på tv.