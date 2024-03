Skal biskopper kunne genvælges? Partier vil udfordre biskoppernes ”magtmonopol”

Når en biskop bliver valgt, skal der ikke vælges en ny, før biskoppen fylder 70 år eller selv vælger at gå af.

Sådan er loven for folkekirkens øverste gejstlige, men flere af Folketingets partier overvejer nu, om det skal ændres.

Det skriver TV2 Østjylland, der har talt med kirkeordførerne fra forskellige partier.

SF's kirkeordfører, Theresa Berg Andersen, mener, at "det er en god idé at åremålsansætte biskopper."

"I en tid med moderne ledelse, er det lidt mærkeligt, at man er valgt på livstid," siger hun til TV2 Østjylland.

Sascha Faxe, der er kirkeordfører for Alternativet, mener ligeledes, at folkekirken bør få nogle "tidssvarende HR-metoder".

"Herunder en udfordring af biskoppernes magtmonopol," siger hun til TV2 Østjylland.

Til samme medie siger Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn, at det er "en overvejelse værd" at se på, om biskoppers kontrakter skal laves om, "så det at være biskop ikke bliver et enevældigt styre, men mere en demokratisk proces".

Liberal Alliance fortæller, at de også er åbne over for at kigge på reglerne. Og det samme gælder Moderaterne, der er et af regeringspartierne, og De Konservative, der gerne deltager i debatten om, hvorvidt loven omkring biskoppers ansættelse skal ændres. Begge partiers kirkeordfører understreger dog, at det skal ske efter en grundig snak med de involverede.

Om der kan skabes flertal til et egentligt lovforslag om ændring af biskoppernes ansættelse afhænger af Venstre og Socialdemokratiet, der dog ikke er vendt tilbage på TV2 Østjyllands henvendelse.

Den seneste tid har der været debat om opbakningen til nogle af landets biskopper. Det gælder blandt andet biskop i Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, hvis ledelsesstil ni præster fra Norddjurs Provsti har klaget over. I november 2023 vurderede Kirkeministeriet, at biskoppen ikke havde overskredet sine beføjelser eller ledelsesret.

På samme vis har der i flere medier været kritik af Københavns Biskop Peter Skov Jakobsens håndtering af en sag om en kirketjener, der angiveligt havde misbrugt en mindreårig. I november 2023 vurderede Kirkeministeriet, at Peter Skov-Jakobsen på nogle punkter havde "reagerede hurtigt og proaktivt," men på andre punkter ikke havde levet op til sin forpligtelse som arbejdsgiver.

Det er ikke første gang, at biskoppernes ansættelsesperiode er til debat. I 2013 foreslog den daværende kirkeminister fra De Radikale, Manu Sareen, at biskopper højst skulle kunne sidde i 10 år.

"Med lovforslaget styrker vi demokratiet i folkekirken. Biskopperne vælges jo demokratisk af præster og menighedsrådsmedlemmer, og med lovforslaget sikrer vi, at der mindst hvert 10. år er en demokratisk proces i stiftet — med al den gode debat, der følger med," udtalte han dengang i en pressemeddelelse.

"Med tidbegrænset ansættelse sikrer vi også, at der hele tiden sker en fornyelse i rækken af indflydelsesrige biskopper — uden at det går ud over kontinuiteten. Jeg er sikker på, at det vil være en gevinst for folkekirken," fortsatte han.

Ifølge TV2 Østjylland blev lovforslaget droppet et år efter af den dengang nye kirkeminister fra samme parti, Marianne Jelved.

"Jeg forstod overhovedet ikke Manu Sareens forslag. Jeg var i bund og grund imod det. Man vil jo ikke ansætte en biskop, hvis personen ikke er kompetencen værdig," siger hun til TV2 Østjylland, der også har forsøgt at få en kommentar fra både kirkeministeren, Morten Dahlin fra Venstre, og biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen.

Ingen af dem har dog haft tid til at svare TV2 Østjylland.