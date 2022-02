Danskere elsker følelsen af kontrol og er derfor ikke gode til at tale om død. En officiel dødens dag ville hjælpe disse samtaler i gang, mener sundhedsforsker

Skal Danmark have en officiel dødens dag?

Vi har allerede kvindernes og arbejdernes kampdag. Vi har mors dag, fars dag, flagdag og dagen for Danmarks befrielse. Nu skal der endnu en officiel mærkedag på listen, men den lyder ikke nær så festlig. Til gengæld er den meget væsentlig, siger sundhedsforskeren, dr.theol. Niels Christian Hvidt, der mener, at Danmark bør have en ny mærkedag: En officiel dødens dag.