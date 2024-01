Skal Kirkeministeriet flyttes ud i landet? I Løgumkloster har præsten sendt en åben invitation

Mange af folkekirkens udfordringer kan måske løses ved at flytte By-, Land-, og Kirkeministeriet ud i landet og tættere på de kirkelige institutioner. Det mener sognepræst i Løgumkloster, Simon Jylov, der foreslår at flytte ministeriet til sit eget sogn for at tvinge de kirkelige institutioner til at samarbejde