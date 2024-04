Skoleleder forbød muslimsk elev at bede. Nu giver højesteret hende medhold

Det var ikke i strid med loven, da en britisk skoleleder forbød muslimsk bøn på skolen Michaela i det nordvestlige London i Storbritannien. Det slog højesteret fast i tirsdags.

Skolens leder, Katharine Birbalsingh, indførte et forbud mod bøn i skoletiden i marts sidste år, efter at flere af skolens elever angiveligt havde holdt fysiske “bønnesessioner” på legepladsen, hvor elever, som ikke deltog, blev udstillet.

Det fik en muslimsk elevs forældre til at lægge sag an mod skolelederen med den begrundelse, at hun følte sig fremmedgjort og diskrimineret, og at det var uforeneligt med landets religionsfrihed. Elevens advokat argumenterede for, at de muslimske elever som minimum skulle have lov at gennemføre den fysiske, rituelle middagsbøn i frokostpausen.

Men det var altså ikke nok til at overbevise den britiske højesteretsdommer.

“Selvom jeg tabte, føler jeg stadig, at jeg gjorde det rigtige ved at udfordre forbuddet. Jeg gjorde mit bedste og var tro mod mig selv og min religion,” siger hun til Sky News.

Tænketanken Runnymede Trust kritiserer dommen i et opslag på det sociale medie X. Her skriver den, at afgørelsen er rettet specifikt imod muslimer, og at “intet barn bør blive forfulgt for fredeligt at praktisere sin tro”.

Anderledes er reaktionen fra øverste politiske sted. Premierminister Rishi Sunak og ligestillingsminister Kemi Badenoch bifalder dommen, som hun ifølge The Guardian har beskrevet som en “sejr mod aktivister, der forsøger at undergrave vores offentlige institutioner”.

Katharine Birbalsingh, som i offentligheden er blevet kendt som “Storbritanniens strengeste skoleleder”, afviser efter domfældelsen alle anklager om, at der skulle foregå forskelsbehandling på skolen, hvor omtrent halvdelen af de 700 elever er muslimer.

“En skole bør have lov at gøre det, der er rigtigt for de elever, den tjener. Skoler bør ikke blive tvunget til at ændre dens tilgang, fordi et barn eller en mor har besluttet sig for, at der er noget, de ikke bryder sig om,” siger hun til The Guardian med henvisning til eleven og forældrene, som lagde sag an.

Højesteretsdommen har nu givet anledning til en diskussion om, hvorvidt religiøse ritualer som bøn og tro som sådan skal være tilladt på statsfinansierede skoler i Storbritannien. Landets undervisningsminister Gillian Keegan sætter sin lid til, at de enkelte skoler selv kan afgøre, hvorvidt et forbud er nødvendigt.

“Jeg har altid tydeligt sagt, at skoleledere er bedst til at tage beslutninger i deres skoler,” siger hun til BBC.

Rishi Sunak og flere af hans konservative partifæller er blevet beskyldt for at lægge en islamofobisk linje over for landets muslimer. En af dem er Lee Anderson, som i februar anklagede London-borgmester Sadiq Khan for at være "kontrolleret" af islamister.

Der gik nogen tid, men premierministeren endte med at suspendere Lee Anderson på grund af kommentaren. I samme ombæring afviste Rishi Sunak, at det konservative parti skulle være islamofobisk.