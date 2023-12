Søren Pape: Vi skal have en fælles forståelse for, hvad det er for et samfund, vi lever i

Det skal være obligatorisk for alle elever i folkeskolen at deltage i kristendomskundskab, især i en tid hvor konflikt i Mellemøsten skaber splittelse herhjemme. Det mener Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape