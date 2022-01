Sørine Gotfredsen skal giftes: Jeg har opdaget lag i mit følelsesliv, jeg ikke var bekendt med tidligere

”Jeg ser det som noget af det smukkeste ved ægteskabet, at man tager en beslutning med et andet menneske om, at man skal passe på hinanden resten af livet,”, siger Sørine Gotfredsen, sognepræst i Jesus Kirken i Valby, der til maj skal giftes med journalist Henrik Flødstrup. Kristeligt Dagblad har stillet hende en række spørgsmål om kærligheden