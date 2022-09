Biskop Marianne Gaarden har givet sit stift lov til at skrue ned for antallet af gudstjenester vinteren over. Det er flere pastorater allerede i fuld gang med

Biskoppen over Lolland-Falsters Stift Marianne Gaarden sendte i denne uge et brev ud til alle menighedsråd i stiftet med en stående dispensation til at skrue ned for gudstjenestefrekvensen.

Her lægger hun op til, at nogle kirker kan lukke vinteren over uden at komme i konflikt med gældende love og retningslinjer for, hvor mange gudstjenester der skal være i hvert enkelt sogn. Formålet er at spare på energien.