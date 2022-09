Sognepræst fritaget fra tjeneste i konfliktfyldt sogn: Måtte læse om det i lokalavisen

På vej hjem fra sin ferie tirsdag den 29. august fik Birgitte Saltorp sig en overraskelse. Her kunne hendes veninde læse højt fra et facebookopslag fra lokalavisen Nordvestnyt, at sognepræsten var blevet fritaget fra tjeneste i Nyvangskirken i Nyvang-Tømmerup Pastorat i Kalundborg.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Birgitte Saltorp, men til Nordvestnyt siger den nu fritagede præst, at hun "intet anede" om fritagelsen: "Jeg skal gerne indrømme, at jeg er chokeret. Dybt rystet," lød det fra Birgitte Saltorp, der har været ansat som sognepræst i Nyvangskirken i knap et år.