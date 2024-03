Sognepræst om palmesøndag: Vi skal vove os frem, selv når vi er bange

Jeg har selv stået over for lægen, der sagde, at det var kræft, og jeg genkender så tydeligt angsten, men vi skal alligevel finde mod til at vove os frem. Det kan man lære af palmesøndags tekst, siger sognepræst Birgitte Kragh Engholm