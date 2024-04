Præst har bemærket tendens hos yngre kolleger: Folk skal ikke komme rendende ved præstegården i tide og utide

61-årige Carsten Marvig ved, at hans nuværende boligsituation ikke kan vare ved. På et tidspunkt skal han pensioneres. Som sognepræst i Storring-Stjær Sogne i Stjær Pastorat tæt ved Skanderborg har han derfor gået rundt og tænkt:

"Hvad skal der så ske med præstegården? Skal den afhændes? Hvad betyder præstegården overhovedet for sognebørnene i dag? Og har det nogen betydning, at man rent faktisk kan finde en præst i tjenesteboligen?"

Carsten Marvigs undren bunder i en bekymring over, at der formentlig ikke vil være ressourcer til at fastansætte en sognepræst efter hans afgang, fortæller han. Derfor kommer præstegården muligvis til at stå tom, da det kun er fastansatte præster, som skal og kan bo i en præstebolig i henhold til tjenesteboligpligten.

Hans undren mundede i efteråret ud i studieorlovsopgave. Her har han blandt andet belyst, hvad det betyder for sognebørnene, at de kan finde en præst i præsteboligen.

Hans undersøgelse viser, at knap 80 procent af sognebørnene mener, at det er vigtigt for dem, at ”præsten bor i præstegården”. 96 procent angiver, at det er vigtigt, at de kender præsten.

I alt har 182 personer svaret på spørgeskemaundersøgelsen, som er blevet delt på Facebook i lokale grupper. Det svarer ifølge Carsten Marvig til, at hver tiende indbygger i pastoratet har deltaget i undersøgelsen.

En klar adskillelse

Derudover har halvdelen af det seneste afgangshold fra Pastoralseminariet i Aarhus svaret på, hvordan de har det med, at de skal bo i tjenestebolig.

Her fortæller tre ud af fire ganske vist, at de foretrækker "en stilling med embedsbolig". Men i kontrast til sognebørnene mener næsten alle adspurgte kommende præster, at det er en ulempe, at sognebørn kan komme og gå i tide og utide, og at private forhold kan besværliggøre pligten.

Carsten Marvig medgiver, at tallene for medvirkende i både den ene og den anden del af undersøgelsen ikke er store, og at man derfor skal passe på med at drage nagelfaste konklusioner. Han mener dog, at hans undersøgelse peger i retning af en tendens, hvor især unge præster i dag stiller "ét helt klart krav".

"Og dét krav er, at der skal være en klar adskillelse mellem arbejdsliv og privatliv. De vil gerne have et arbejde, hvor det er legitimt at sige: ’Nu har jeg fri’. Det er en markant ændring, hvis man sammenligner med min generation," siger Carsten Marvig, der har været præst siden 1992.

Har du et sammenligningsgrundlag, når du siger, at der er sket en markant ændring?

"Nej, men det er min helt klare erfaring, at det hænger sådan sammen."

Kristeligt Dagblad har tidligere belyst selvsamme problemstilling. Tilbage i 2022 skrev avisen således flere artikler om, hvordan yngre præster vil have grænser for tilgængelig, og at de i dag har større fokus på familie og fritid end hos tidligere generationer.

Hvordan unge præster i dag vil opnå den klare adskillelse mellem arbejdsliv og privatliv, har Carsten Marvig ikke et klokkeklart svar på. Han mener dog, at det ikke er en opgave, som alene skal ligge hos de nye præster.

Både kirkefolk og menighedsråd gør nemlig klogt i at indse, at der i dag blæser nye vinde med nye krav, fortæller han.

"Vi bliver nødt til at være lydhør over for det her, hvis vi gerne vil blive ved med tiltrække unge mennesker til præstegerningen. Hvis vi derimod fastholder idéen om, at de skal leve, ligesom jeg eksempelvis har gjort, så tror jeg, der er mange, som siger: ’Aarh, så er det nok ikke noget for mig,’" siger Carsten Marvig.