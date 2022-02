Svensk biskop afsat efter affære

Biskop Thomas Petersson i Visby stift er blevet afsat efter det kom frem, at han har haft affære uden for ægteskabet med en ansat i stiftet

Svenska Kyrkan valgte i går at afsætte Thomas Petersson biskop over Visby stift. Det skriver avisen Hela Gotland. Afsættelsen sker efter afsløringen af en affære, som biskoppen har haft uden for ægteskabet med en ansat i stiftet.

Thomas Petersson kan efter afsættelsen hverken tjene som biskop, præst eller diakon i den svenske kirke.

"Det er selvfølgelig en trist ting, der er sket, for mange ikke mindst for Thomas Petersson selv. Sådan en begivenhed er naturligvis smertefuld for alle involverede og for hele kirken," sagde den svenske ærkebiskop Antje Jackelén på et pressemøde i går.

Affæren blev anmeldt af biskoppen selv og syv præster i stiftet, og det forårsagede, at Svenska Kyrkan nedsatte en undersøgelse. Det ansvarlige udvalg konkluderede efterfølgende, at Thomas Petersson gennem sine handlinger har overtrådt de afgivne indvielsesløfter, og at affæren også "skadede det omdømme, en biskop burde have".

Særligt alvorligt er det også, at biskoppen ikke har indset, at handlingen også har betydet, at der kan sættes spørgsmålstegn ved troværdighed og autoritet, begrunder ansvarsudvalget.

"Det er en unik og historisk beslutning. Det er første gang siden forholdsskiftet mellem den svenske kirke og staten i 2000, at en biskop erklæres uautoriseret til at udføre kirkens indvielsestjeneste," udtalte formanden for ansvarsudvalget Robert Schött efterfølgende.

