Sveriges regering vil stramme grebet om religiøse friskoler: kan ramme kristne friskoler hårdt

Den socialdemokratiske regering i Sverige har længe villet begrænse de friskoler i landet, der har et religiøst grundlag, de såkaldte konfessionelle friskoler. For nylig offentliggjorde den svenske regering et forslag til en ny lovgivning på området, der skal skærpe kontrollen med lederne og undervisningen på friskolerne.

”Sverige skal tage kontrollen over velfærden tilbage. Det indebærer blandt andet at sikre, at alle skoler i Sverige er gode skoler med fokus på viden og læring og ikke religiøs påvirkning,” sagde den svenske skoleminister, Lina Axelsson Kihlblom (S), i forbindelse med præsentationen af regeringens nye forslag.

Der er en række centrale tiltag i forslaget.

Først og fremmest skal stiftere og ledere af både nye og allerede eksisterende friskoler gennemgå et endnu grundigere baggrundstjek, end de gør i dag, med henblik på at undersøge, om de er egnede til at lede en skole.

”Den egnethedstest, som alle skoleledere gennemgår, udvides, uanset om de er konfessionelle eller ej, til også at omfatte såkaldte demokratiske forhold. Det betyder, at en ansøger ikke vil blive anset for egnet som skoleleder, hvis der er risiko for, at børn eller elever vil blive udsat for vold, tvang, trusler, diskrimination eller krænkende behandling eller for påvirkninger, der strider mod de grundlæggende rettigheder eller den demokratiske styreforms system,” skriver skolvarlden.se, et medie der dækker det svenske skolesystem.

Mediet lægger derudover vægt på et andet grundelement i forslaget:

”Forslaget indfører en ny forpligtelse for rektorerne til at informere værger og elever om konfessionelle elementer i deres aktiviteter. Eleverne skal også have reelle muligheder for at fravælge sådanne elementer og vil kunne deltage i andre aktiviteter.”

Skandaler og skolelukninger

Forslaget kommer som reaktion på en række sager, hvor blandt andet muslimske friskoler i Sverige har været udsat for kritik.

Et eksempel på det er Römosseskolan i Gøteborg. Skolen, der drives af Föreningen Framstegsskolan, var indtil i efteråret en konfessionel muslimsk friskole og har haft en meget stor andel af elever med muslimsk baggrund og muslimske aktiviteter og ledelse.

Allerede i 2020 vakte det stor opsigt, da Sveriges Television, der svarer til Danmarks Radio, kunne berette, at eleverne på skolen blandt andet havde været kønsopdelt i forbindelse med undervisningen. Senere har samme medie omtalt, at elever på skolen skulle være blevet tvunget til at deltage i bøn. Et klart eksempel på at elever ikke har haft den mulighed for at fravælge religiøse aktiviteter, som regeringen med det nye forslag vil indføre.

I efteråret valgte den tilsynsførende myndighed Skolinspektionen at annullere Föreningen Framstegsskolans tilladelse til at drive skole.

”Årsagen, til at Skoletilsynet har trukket godkendelsen af foreningen Framstegsskolan i Göteborg tilbage, er, at myndigheden har vurderet, at fire af foreningens fem bestyrelsesmedlemmer er uegnede til fortsat at drive skolevirksomhed,” skrev Skolinspektionen blandt andet i dets rapport.

Det skulle dog vise sig, at problematikkerne på skolen ikke blot drejede sig om undervisningen og religiøse aktiviteter.

Den nu tidligere rektor på Römosseskolan, Abdirizak Waberi, blev senere tiltalt for, sammen med en anden, igennem flere år at have bedraget foreningen bag skolen. Blandt andet ved at bruge den offentlige økonomiske støtte, som svenske friskoler får, til helt andre formål end skoledrift.

”Ifølge anklageskriftet er cirka 13 millioner kroner af de kommunale skolepenge blevet brugt til helt andre formål, herunder er pengene gået til Waberi selv og til organisationer i Somalia,” skrev Gøteborg-Posten i november og henviste til en undersøgelse, der satte Waberi i forbindelse med et islamistisk parti med tråde til Det Muslimske Broderskab i Somaila.

Efterfølgende er skolen blevet genåbnet. Skolen er nu ikke-konfessionel, og alt personale er skiftet ud.

Kristne friskoler rammes hårdt

Men forsøget på at dæmme op for islamisk radikalisering kommer til at gå uforholdsmæssigt hårdt ud over kristne friskoler, der af regeringen bliver ”dæmoniseret”, mener Fredrik Sidenvall, der er talsmand for Kristna Friskolerådet. Rådet repræsenterer de kristne friskoler i Sverige og er absolut ikke tilhænger af regeringens udspil.

”Det, man skal huske, er, at skolen er et sted, hvor tryghed og stabilitet er vigtigt. Og når man oplever den her slags politiske angreb, så skaber det usikkerhed omkring de her skolers fremtid, og det påvirker rekrutteringen til skolerne,” siger Fredrik Sidenvall.

Han uddyber, at de kristne friskoler føler sig ramt af lovforslaget, som de ikke mener skal rettes mod dem.

”De partier, der står bag dette forslag, er jo også de partier, der har ansvaret for den store indvandring i Sverige, der har stået på siden Olof Palmes tid, og har skabt et multikulturelt samfund. De vil ikke erkende, at deres politik har været mislykket, og derfor fører de nu indvandringspolitik på friskoleområdet, der også rammer de kristne friskoler, fordi man vil håndtere problemer på nogle få muslimske friskoler.”

Hvilket billede skaber lovforslaget af de konfessionelle friskoler i Sverige?

”Nogle tænker, at er man religiøs, så er man ikke langt fra at være terrorist. Det er jo uhyggeligt alvorligt og krænkende. Det nærmer sig en hetz mod de konfessionelle friskoler, fordi regeringen skaber billeder af, at alle konfessionelle friskoler er på den måde, hvilket slet ikke er tilfældet.”