Jeg er vokset op i et kristent miljø. Men det var en bog, der gjorde Guds generøsitet tydelig for mig

Bent Bjerring-Nielsen voksede op i et konservativt frikirkemiljø. Men et langt liv har udvidet hans billede af, hvad kristendom kan være. Det blev tydeligt for ham, da han blev pennefører på en bog om, hvad kristne i Danmark har til fælles