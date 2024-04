Teolog: Et desperat klageskrig er også udtryk for tro

Peter V. Legarth ville være lærer eller naturvidenskabsmand, men blev teolog som sin far. Det har han ikke fortrudt, for som underviser og forsker på Menighedsfakultetet har han haft mulighed for at kombinere tro, videnskab og formidling. Den 20. april fylder han 75 år