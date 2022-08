Teologisk refleksion: Kristne tanker skal markedsføres bedre

De grundtvigsk-tidehvervske har igen fået et konvent, og her er der blevet diskuteret teologi i offentligheden de seneste dage. Pastor emeritus Ole Juul samler op på forløbet

Tilbage i min studietid i 1970’erne og i de første år i min tid som sognepræst fandt jeg et åndehul på Rødding Højskole, som dengang dannede rammen om Grundtvigsk Konvent af 1916. Det var dyb alvor, når de grundtvigske og tidehvervske krydsede klinger - oftest med ønske om oplysende samtale - og derfor var det for os, der lyttede med og ”slugte livets tale”, en sand fornøjelse at overvære diskussionerne dengang.

Der var bestemt ikke konsensus om det teologiske, men der var en fælles vilje til at finde ind til, hvori uenigheden bestod, og altid med en saglig, teologisk afdækning af brudfladerne.