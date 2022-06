Den 7. juni 2012 blev på mange måder en historisk dag for folkekirken, da flere års debat kulminerede med, at et flertal i Folketinget vedtog en ny lov, der gjorde det muligt for par af samme køn at blive viet i kirken.

I de første år valgte omkring 20 procent af disse par at blive viet i kirken, mens resten valgte den borgerlige vielse.