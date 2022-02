Ti religiøse bygninger bliver udsat for kriminalitet dagligt i Storbritannien: ”Den grumme realitet er, at kirker bliver set som et let mål af kriminelle”

Over 4000 forbrydelser har ramt britiske kirker og andre religiøse bygninger inden for et år, viser indberetninger fra britiske politikredse. Britiske kirker er i stigende grad et let mål for kriminelle