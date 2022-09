Tidligere Kirill-rådgiver: Kirken har været drivende kraft i udviklingen af den russiske ideologi

Det virkede som en tiltalende mulighed at blive teologisk rådgiver for den russisk-ortodokse Kirill, der dengang var biskop over Smolensk og Kaliningrad i Rusland. Sådan tænkte præst og ph.d. i teologi Cyril Hovorun, når han i dag ser tilbage på tilbuddet om at arbejde sammen med den mand, der i dag er blevet patriark, altså øverste leder af den russisk-ortodokse kirke, og særligt kendt for sin opbakning til Putins invasion af Ukraine. For Kirill havde på det tidspunkt ry for at være en af de mest åbne og progressive biskopper, og i arbejdsfællesskabet var der frie diskussioner og plads til uenigheder.

Men i de ti år, Cyril Hovorun arbejdede for Kirill, skete der en forvandling – særligt da biskoppen af Smolensk og Kaliningrad blev patriark af hele Moskva-Patriarket, som er det officielle navn på den russisk-ortodokse kirke.