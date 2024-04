Tidligere præst: Da jeg skiftede job, blev troen igen min egen

Ruben Andersen-Hoel var præst i samme kirke i over 14 år, indtil han skiftede job og blev leder af et medborgercenter. Skiftet betød, at han skulle genfinde sin private relation til Gud og lære at læse i Bibelen og bede uden at have et bestemt formål med det