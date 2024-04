Han var i lære som radiomekaniker i Nakskov og terpede latin om aftenen. Flere år senere blev han professor i teologi

Som ung kirkesanger på Lolland blev Bent Flemming Nielsen så fascineret af gudstjenesten, at han besluttede sig for at læse teologi. Senere blev han som forsker kendt for sit arbejde med liturgien og genopdagelsen af gudstjenestens fortryllelse. Fredag den 19. april fylder han 75 år