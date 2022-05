Tidslinje: Sådan har overgrebssagen i Københavns Domkirke udviklet sig fra 1990'erne til i dag

Historien om en højtplaceret ansat i Københavns Domkirke, der angiveligt har forgrebet sig på en dreng i 1990'erne, begyndte at rulle for få dage siden. Folkekirken har imidlertid kendt til sagen siden 2014. Her er de vigtigste nedslag i sagens udvikling

1990’erne: Overgrebene mod den mindreårige dreng fandt angiveligt sted for mere end 20 år siden. Drengen havde dengang netop mistet sin far, og i en periode boede han hjemme hos en centralt placeret medarbejder i Københavns Domkirke - Vor Frue Kirke - som tog ham ”under sine vinger”. Berlingske kan fortælle, at overgrebene fandt sted, da drengen var 12-14 år – og at der forud for overgrebene var en årelang optakt med blandt andet berøringer.

2014: Manden blev - på opfordring fra Københavns biskop - anmeldt af en anden ansat i kirken. Manden blev afhørt af Københavns Politi, og den øverste ledelse i folkekirken i København blev advaret om, at overgrebene har fundet sted. Sagen hos politiet endte dog med at falde på grund af forældelsesfristen, og intet yderligere blev herefter gjort fra kirkens side. Københavns biskop afviste også i 2014 flere detaljerede advarsler fra andre bekymrede medarbejdere. Til trods for advarslerne og anmeldelsen har den implicerede mand beholdt sit job i domkirken, og han er, som Berlingske skriver i dag, stadig ansat.

Den 21. maj 2022: Berlingske kan fortælle, at den pågældende mand – foruden at være beskyldt for at have krænket et barn i 1990’erne – også har været anklaget for at have krænket andre unge mænd med tilknytning til kirken. Avisen skriver, at ansatte i dag er ”bekymrede for mandens gang i kirken blandt konfirmander, drengekor og unge i samfundstjeneste”.

Den 22. maj 2022: Retsordfører Karina Lorentzen (SF) vil ifølge Ritzau have kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til at igangsætte en redegørelse, som skal kortlægge, hvad der er sket siden 2014, hvor menighedsrådet indgav en politianmeldelse, og frem til i dag. ”Der må sidde nogen i systemet, som ikke har levet op til deres ansvar,” siger Karina Lorentzen. I samme artikel oplyser Hanne Sundin, næstformand i menighedsrådet i domkirken, at medarbejderen "ikke er i kirken den næste tid".

Den 22. maj 2022: Få timer efter, at Karina Lorentzen har rejst kritik af sagens forløb, skriver Ritzau, at kirkeministeren vil undersøge overgrebsanklagen mod den ansatte i domkirke.

Den 23. maj 2022: Kirkeministeriet skriver i en pressemeddelelse, at advokatfirmaet Kromann Reumert skal påbegynde afdækningen ”med det samme”, og at advokatfirmaet forventer at kunne afrapportere om sagens egentlige forløb efter sommerferien. Afrapporteringen skal blandt andet baseres på nuværende og tidligere ansatte samt menighedsrådsmedlemmers beretninger og kendskab til krænkende adfærd i kirken i perioden, hvor den pågældende mand har været ansat.

Den 23. maj 2022: Kristeligt Dagblad kan fortælle, at flere fra Københavns Domkirkes top først blev bekendt med anklagerne om overgreb, da medierne begyndte at skrive om det - og at flere menighedsrådsmedlemmer aldrig har været bekendt med, at en anmeldelse skulle have været indgivet til politiet. Det tegner et billede af, at sagen kan være forsøgt neddysset.

Den 25. maj 2022: Den øverste leder af folkekirken i København, biskop Peter Skov-Jakobsen, beklager i en skriftlig kommentar over for Berlingske: ”[…] det er med min største beklagelse, at jeg som biskop ikke har formået at skabe den sikkerhed”. Beklagelsen kommer, efter at avisen har kunnet afsløre en mailkorrespondance, hvor biskoppen tilbage i 2014 skrev til en bekymret medarbejder: ”Vi holder ikke selvjustits”.