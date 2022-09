Trods "juridiske forhindringer" gør regeringen klar til at lukke muslimske friskoler

Regeringen ser ud til at ville gøre alvor af forslaget om at lukke landets muslimske friskoler. Den har ifølge B.T. nu indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne skal håndtere fordelingen af elever fra muslimske friskoler til folkeskolerne.

De muslimske skoler modarbejder for ofte det danske demokrati, har Mette Frederiksen tidligere forklaret, ligesom de ifølge den socialdemokratiske statsminister grundlæggende ikke er en god idé, fordi børn i Danmark bør vokse op i den danske kultur og i den danske hverdag.