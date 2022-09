Tyske jøder splittede over konvertitter: Det giver en sjælløs religion

I Tyskland konverterer flere og flere til jødedommen, skriver tyske medier. Umiddelbart lyder det ikke som et problem for et trossamfund, at antallet af medlemmer vokser. Men i en af Tysklands mest kendte synagoger, synagogen i Oranienburger Strasse i Berlin, strides dele af menigheden på grund af det store antal konvertitter.

Under titlen "Hvorfor det stigende antal konvertitter er et problem for jødedommen", skrev den jødiske kantor Avitall Gerstetter for nylig et debatindlæg i den tyske avis Die Welt, hvori hun advarede om en udvanding af den jødiske tradition.