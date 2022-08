Ukrainsk børnekor genforenet i kirke: Indgød håb på uafhængighedsdag

I Sankt Ansgars Kirke i København mødtes medlemmer af et ukrainsk børnekor, som krigen havde haft spredt for alle vinde

Mange i den forventningsfyldte skare kunne, med deres malede ansigter, bannere og pangfarvede t-shirts, godt ligne fodboldfans før en kamp.

Men anledningen var Ukraines uafhængighedsdag, og både ansigtsmaling, tøj og bannere var i de ukrainske blå-gule farver, ligesom slagordet var "Sláva Ukrayíni!", ære til Ukraine, der blev svaret med "Heróyam sláva!", ære til heltene.

Markeringen, som stod i skyggen af halvåret for Ruslands invasion, begyndte på Christiansborg Slotsplads med taler og gensidige løfter.

I sin tale lovede den ukrainske ambassadør i Danmark Mykhailo Vydoinyk aldrig at glemme, hvordan danskerne har åbnet deres grænser og hjerter for ukrainske flygtninge og takkede for danskernes fortsatte støtte til Ukraines frihedskamp, mens formand for Udenrigspolitisk Nævn Martin Lidegaard (R) i sin tale lovede, at danskerne aldrig ville glemme ukrainerne.

"Selvom krigen fortsat ligger politikere og befolkningen meget på sinde, er ukrainerne alligevel bekymrede for at blive glemt af omverdenen," forklarede Martin Lidegaard efterfølgende.

På deres videre færd gennem Københavns gader blev optoget mødt af smilende borgere og turister, der vinkede opmuntrende eller lagde hånden over hjertet. Foran Ukraines ambassade på Toldbodgade gjorde folkemængden holdt for sammen at synge Ukraines nationalsang.

En mor slap kortvarigt sin datters hånd for at hive sin telefon op ad tasken. Med få tryk på skærmen havde hun startet et videoopkald, og en mand på hendes alder tonede frem. Andre fulgte hendes eksempel og ringede til familie eller nære og lod dem følge med i fællessangen.

Opkaldene var et synligt bevis på, at krigen har splittet utallige ukrainske familier, og forsamlingen var da også præget af kvinder med små og mellemstore børn. Seks mænd skilte sig dog ud. Det var katolske, metodistiske og folkekirkelige præster, der efter fællessangen ledte processionen i retning mod Sankt Ansgars Kirke på Bredgade.

Inde i kirken holdt den ukrainske præst Vasyl Tykhovyc en prædiken og bøn på ukrainsk, hvorefter generalsekretær i Danske Kirkers Råd Mads Christoffersen indledte en bøn på dansk.

"Vær med alle, der har mistet og som er på flugt. Alle, som er kommet her til Danmark, men stadig har deres elskede derhjemme!," bad Mads Christoffersen.

Herefter blev der holdt et minuts stilhed for krigens ofre, hvor mange sad med eftertænksomme eller alvorlige miner.

Stemningen blev løftet, da en gruppe børn lidt efter strømmede ind gennem kirkens døre og én efter én tog opstilling i koret. Det var Ukraines ældste børnekor Shchedryk, hvis unge sangere blev spredt ud over Europa i krigens første måneder, men som takket være donationer er blevet samlet i Danmark, klar til at begynde en planlagt verdensturné. Onsdag aften var første gang siden krigens udbrud, koret var samlet til en regulær koncert, og korleder og børnene smilede forventningsfulde hinanden, da de begyndte. Sangene, hvoraf de fleste var på ukrainsk, vekslede i stemning mellem det dystre, melankolske og det opløftende og håbefulde.

Da koncerten var slut, blev der hujet og klappet, og slagordet "Sláva Ukrayíni!" blev mødt med et rungede "Heróyam sláva!". Så blev kirken langsomt tømt, og en tilfreds ukrainsk ambassadør stod tilbage og reflekterede over aftenens forløb:

"Det er jo med meget blandede følelser, at vi skal fejre vores uafhængighedsdag midt under en krig. Men vi kan benytte anledningen til at takke danskerne og gøre opmærksom på vores fortsatte kamp, men samtidig vise, at vi er håbefulde," sagde han, og kastede et blik tilbage på den tomme plads, hvor børnekoret havde stået:

"Vi har en fremtid, og Ukraine vil vinde krigen."