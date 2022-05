Ukrainsk-ortodoks kirke løsriver sig fra Moskva

Det er et skridt af kirkehistorisk betydning, der blev taget i går: Den kirke i Ukraine, som hidtil har hørt under Moskva, besluttede fredag at kræve sin "fulde selvstændighed og uafhængighed" fra den russisk-ortodokse kirke. Samtidig opfordrer kirkens ledelse Rusland og Ukraine til at sætte sig til forhandlingsbordet og stoppe blodsudgydelserne. Det skriver det tyske medie Der Spiegel.

Løsrivelsen kommer som konsekvens af den støtte til Ruslands angreb på Ukraine, som hele vejen igennem har fået fuld støtte fra landets største kirke, Moskva-Patriarkatet, og fra dens øverste leder, patriark Kirill. Han har stået bag Putin siden den 24. februar, hvor landet indledte en krig mod nabolandet.