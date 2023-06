Undren over katolsk plads i dåbskommission: Kan der også være buddhister eller ateister med?

Et af medlemmerne af den nyligt nedsatte dåbskommission for folkekirken, forfatteren Signe Gjessing, er katolik, og det får kirkefolk til at undre sig. Andre påpeger, at det er gavnligt og i tråd med den kirkepolitiske udvikling, at folkekirken kan lade sig inspirere udefra