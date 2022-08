Vagtskifte i Roskilde Stift: Biskoppen, der aldrig slap taget i sin præstekjole, byder farvel

Man skal ikke lede længe efter biskop Peter Fischer-Møllers arbejdsplads i Roskilde, hvor domkirken tårner sig op over den gamle vikingeby som et selvfølgeligt blikfang.

For foden af den imposante kirke lyser den danske arkitekt Laurids de Thurahs palæ op som en solgul plet. Her genner Peter Fischer-Møller venligt sin besøgende ind på sit kontor og lukker døren ud til den brostensbelagte plads foran palæet, der har været hans hjem i 13 år. Det fjortende - og sidste år - som biskop, har han boet i Kongens Lyngby i nærheden af København, som en forsmag på det liv, der venter ham nu, hvor han har valgt at gå på pension.