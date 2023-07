Caminoen bragte mig tæt på de store spørgsmål om liv, død og kærlighed

Da musiker Kim Sagild blev sagt op fra sit job på en højskole, tog han for første gang til Spanien for at vandre på Caminoen. Siden har han taget turen 17 gange og oplevet, at fraværet af alle ting får meningen med livet til at træde tydeligere frem