Vatikanet bekræfter: Den 15-årige ”Guds influencer” i Nike-sko står til helgenkåring

Carlo Acutis blev født i London i 1991 og flyttede kort efter til Milano med sin familie. Han viede sit korte liv til den katolske kirke og indsamlede eukaristiske mirakler (mirakler i forbindelse med nadverens sakramente) fra folk og skrev om dem online.

”Guds influencer”, som han også er blevet kaldt, døde af aggressiv leukæmi i 2006. Han blev 15 år.

Dér kunne det sidste punktum i den unge mands historie være sat. Men sådan gik det ikke. Langtfra.

For den italienske teenagers balsamerede lig – med brune krøller, Nike-sko, jeans og sportstrøje – ligger til frit skue hos en katolsk kirke i den hellige by Assisi i regionen Umbrien.

Her valfarter tusindvis af italienere og turister til for at tilbede ham og forhåbentligt opleve mirakler.

Ifølge den katolske kirke er Carlo Acutis ikke nogen helt almindelig dreng. Som Kristeligt Dagblad skrev tilbage i 2020, blev han det år saligkåret af kirken.

Der findes i den katolske kirke tre stadier for hellighed. Først erklæres man ærværdig, herefter kåres man som salig, og den ypperste status, man kan opnå, er at blive kåret som helgen.

Og helgenkåringen for Carlo Acutis kan meget vel være lige rundt om hjørnet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Vatikanet i Rom, hvor han blandt andre er fremhævet som mulig kandidat.

Flere udenlandske medier skriver derfor ikke længere om, hvis det sker – men når det sker.

Datoen for helgenkåringen ligger imidlertid ikke fast, skriver det katolske nyhedsbureau Catholic News Agency, men påpeger, at det kan ske allerede i oktober i år eller i 2025 i forbindelse med den katolske kirkes såkaldte jubelår, hvor der blandt andet vil være fokus på teenagere og unge.

Det er den katolske kirkes såkaldte Mirakelkommission, som undersøger uforklarlige helbredelser, der i to sager har vurderet og anerkendt, at Carlo Acutis efter sin død har udrettet mirakler.

Ifølge BBC blev det første mirakel anerkendt i 2020, hvorefter han blev saligkåret. Her skulle Acutis nærvær angiveligt have helbredt et brasiliansk barn for en medfødt sygdom, der påvirkede barnets bugspytkirtel.

Det andet mirakel blev tilskrevet Acutis af pave Frans så sendt som i sidste uge, fordi han menes at have kureret en universitetsstuderende fra Firenze, der havde blødninger på hjernen efter et hovedtraume.

Med to tildelte mirakler kan Carlo Acutis blive helgenkåret, skriver BBC.

Når det sker, bliver han den første kanoniserede person, som har ejet en mobiltelefon og en e-mailadresse.