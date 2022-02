Vega var halvandet år gammel, da hun endelig blev døbt. Det gav en lidt alternativ ceromoni

Et af de flere tusinde børn, der har fået udsat dåben på grund af coronapandemien, er Vega fra Aalborg. For hendes forældre gav det anledning til bekymring for dåbsritualets forløb, og det gik da heller ikke helt efter planen

Bare rolig. Hun var ikke så ked af det under hele hendes dåb, som hun ser ud på billedet på denne side. Men da hun for knap to uger siden blev døbt i Vor Frue Kirke i Aalborg, var de tre skyl vand i håret en lidt for stor mundfuld for Vega, der er halvandet år gammel.