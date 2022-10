Venstre og Konservative: Man skal kunne få fat på en præst når som helst

Det skal være muligt at få fat i en præst i alle døgnets timer, mener Venstre og Konservative. Men andre partier mener, at spørgsmålet skal besvares lokalt

Det skabte stor debat, da det i sommer kom frem, at en sygeplejerske på Rigshospitalet ikke kunne få fat i en hospitalspræst, da hun akut stod og manglede en til en døende patients nødvielse.

Selvom det var en isoleret hændelse, som ifølge den ledende hospitalspræst Lotte Mørk var et "engangstilfælde", der skyldtes en "administrativ fejl," blev den alligevel startskuddet til en større diskussion om, hvad man kan forvente, at præster stiller op til — også når de har fri. Det centrale spørgsmål lød, om det er i orden, at præster slukker for telefonen, når de har weekend og ferie, eller om det er en del af præstekaldet at stille op i tide og utide og stå til rådighed for sine sognebørn?