Verdensstjerne får kritik for religiøs musikvideo: ”Selv en lægmand kan se, at det er satanisme”

Den populære popstjerne Anitta har fået hårde ord med på vejen efter sin seneste udgivelse.

I musikvideoen til sin nye sang "Accept" har hun tilladt sig at inkludere elementer fra den afro-brasilianske religion Candomblé. Candomblé er en blandings-religion, som består af elementer fra afrikansk spiritisme og katolicisme.

I musikvideoen, som blev udgivet sidste uge, ser man katolske rosenkranse og krucifikser, hænder, der bladrer i Bibelen, tarotkort-læsning og forskellige ritualer fra Candomblé. Et af dem inkluderer sangerinden siddende nøgen på jorden, mens hun får hældt vand over sig. Der vises også klip af en mand iført en jødisk bederem, en såkaldt Tefillin.

Ifølge medier som The New York Times og Associated Press er udgivelsen af musikvideoen blevet mødt af hård kritik af nogle blandt publikum. I kommentarspor på sociale medier beskyldes sangerinden for eksempel for med sin brug af elementer fra Candomblé-religionen at fremme satanisme. Ifølge popstjernen selv mistede hun 200.000 følgere i kølvandet på videoens udgivelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

"Det er ren heksekunst, selv en lægmand kan se, at det er satanisme," har en person skrevet på portugisisk i kommentarfeltet.

"Disse foretagender vil føre dig til helvede!", har en anden skrevet.

Herunder ses et af Anittas opslag med billeder fra musikvideoen. Artiklen fortsætter under opslaget:

Sangerinden Anitta er allerede kendt for at støtte marginaliserede befolkningsgrupper som kvinder, lgbt-personer og oprindelige folk, nu vender hun så blikket mod en mindretalsreligion. Afro-brasilianske religioner såsom Candomblé praktiseres ifølge The New York Times af kun to procent af Brasiliens indbyggere.

Candomblé-religionen kom til Brasilien, da slavehandlere under koloniseringen tvang oprindelige folk fra Afrika med sig over Atlanterhavet. Siden er følgere af religionen blevet udsat for diskrimination og vold.

En Candomblé-præstinde i trance under et religiøst ritual i 2020. Foto: Bruna Prado/AP/Ritzau Scanpix

I 2020 blev der i Rio de Janeiro oprettet et center for ofre for religiøs intolerance. En af de første til at benytte centrets støtteordning var en teenagedreng, hvis skoleleder havde forbudt ham at deltage i undervisningen i sin traditionelle hvide Candomblé-dragt.

I den mere voldsomme ende af eksempler finder man drabet på præstinden Mãe Gilda de Ogum, som i 2007 blev overfaldet i sit tempel og slået i hovedet med sin egen Bibel, hvorefter hun døde af et hjerteanfald. Inden overfaldet var hun blevet omtalt som en charlatan i en avis udgivet af en lokal pinsekirke. Hendes overfaldsmænd var et par med forbindelse til pinsebevægelsen. Mãe Gilda de Ogums dødsdag blev senere officielt udnævnt til national dag for bekæmpelse af religiøs intolerance.

Modviljen mod Candomblé-religionen tilskrives primært følgere af pinsebevægelsen, som de seneste 20 år har oplevet stor fremgang i særligt Latinamerika. The New York Times skriver, at de senere års opblomstring af pinsebevægelsen har "genoplivet anti-candomblé-stemningen".

"Religionen blev dæmoniseret på en måde, så folk ville skifte og konvertere til kristendommen," siger antropolog Luis Nicolau Parés til The New York Times.