Domkirken "holder ikke selvjustits", skrev biskop Peter Skov-Jakobsen i en intern mail til en ansat, som kontaktede ham med bekymringer over en af domkirkens ansattes årelange overgreb på et barn. Det viser interne mails

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen fik i 2014 "detaljerede advarsler" om overgreb på et 12-årigt barn begået af en af domkirkens ansatte i 1990'erne. Her skrev en af kirkens ansatte skrev til biskoppen og udtrykte sin bekymring.

"Vi har stadig et problem. Jeg er bekymret for, hvad NN (navnet er anonymiseret, red.) ellers kan have på samvittigheden nu eller i fremtiden," skrev den ansatte i en intern mail, som Berlingske er kommet i besiddelse af.