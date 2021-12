11-årig pige fandt mønt fra det jødiske oprør på Jesu tid

Den dag i dag er det en gåde, hvorfor lilleput-staten Israel i år 66 e.Kr. gik til angreb på det mægtige romerske imperium. Det jødiske folk havde end ikke en stående hær. Trods det kastede de sig ud i menneskeligt talt håbløs krig, der endte med en ødelæggelse så grundig, at skyggerne herfra stadig kan ses i Jerusalems gader. Noget særligt må have motiveret og inspireret folkemasserne til at gribe efter le og høtyv så at sige.