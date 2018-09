Åbningsgudstjeneste udfordres af religionskritisk forening

Humanistisk Samfund, der vil adskille kirke og stat, laver en ceremoni ved Folketingets åbning for mennesker med andre livssyn end det kristne. Ingen forulempes af Folketingets åbningsgudstjeneste, mener tidligere kirkeminister

Når Folketingets åbningsgudstjeneste slutter på tirsdag, vil en ny ceremoni begynde. Denne ceremoni vil ikke have åndeligt indhold, men i stedet taler, verdslige fællessange og oplæsning af en Nelson Mandela-tale ved skuespiller Peter Gantzler.

Det er foreningen Humanistisk Samfund, der for første gang laver sådan en ceremoni ved Folketingets åbning. Og selvom foreningen arbejder for en adskillelse af kirke og stat, skal man ikke se arrangementet som en protest mod traditionen med at åbne et nyt folketingsår med en gudstjeneste. Det siger Humanistisk Samfunds forperson, Lone Ree Milkær.

”Det er ikke en protest, men et supplement. I et samfund som det danske med mange forskellige livssyn burde der være mulighed for at deltage i en højtidelighed med for eksempel et humanistisk islæt ved Folketingets åbning. Det vil vi gerne tilbyde,” siger hun.

Af netop den grund vil folketingsmedlem for Socialdemokratiet Daniel Toft Jakobsen også medvirke i den nye ceremoni, hvis han kan nå det efter åbningsgudstjenesten.

”Jeg har fået at vide, at man ikke gør det med et ønske om at afskaffe åbningsgudstjenesten, som jeg har deltaget i hvert år, og som jeg er meget glad for at deltage i. Så når der kommer et initiativ, der giver et alternativt rum for eftertanke i forbindelse med Folketingets åbning uden at ville nedkæmpe det gamle, hilser jeg det velkommen. Det vil jeg gerne bakke op om,” siger socialdemokraten, der selv har et kirkeligt tilhørsforhold.

I skrivende stund har 15 politikere tilkendegivet, at de vil deltage i ceremonien på tirsdag klokken 11. En af dem er kommunalpolitiker for De Radikale, mens de øvrige er folketingsmedlemmer fra partierne Enhedslisten, Alternativet, SF og Socialdemokratiet.