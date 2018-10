Toppolitikere hyldede de almindelige danskeres heltemod for 75 år siden

I dag blev redningen af danske jøder markeret i blandt andet Gilleleje Kirke og synagogen i København. Redningen var udtryk for, at menneskeligheden var større end hadet, lød det fra Israels præsident

Om det var den lune efterårssol eller rygtet om fint besøg i byen, der fik mange lokale hundeluftere til at passere Gilleleje Kirke i går morges, er svært at vide. Men flere af de nordsjællandske borgere, der lagde vejen forbi, satte i hvert fald tempoet ned for bedre at kunne følge med i, hvordan betjente patruljerede frem og tilbage på den stille vej, mens andre gjorde klar til med scannere og bombehunde at tjekke alle, der inden for de næste timer skulle ind ad kirkedøren.

Anledningen var, at Gilleleje var blevet udvalgt som vært for en mindehøjtidelighed i forbindelse med den officielle markering af 75-året for redningen af godt 7000 danske jøder i 1943. Inden længe ville statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Israels præsident, Reuven Rivlin, mødes for at lægge en krans ved byens havn, hvorfra over 1000 jøder blev sejlet i sikkerhed i Sverige. Derefter gik turen videre til en ceremoni i kirken, som i 1943 blandt andet fungerede som skjulested for flygtende jøder.

Et par timer inden ceremoniens begyndelse var de første deltagere allerede så småt begyndt at dukke op, og uden for frisørsalonen på den anden side af vejen sad en kvinde fra Det Jødiske Samfund og fordrev ventetiden med en kop kaffe fra den nærmeste benzintank.

”Det er i grunden smukt at tænke på, hvad der er sket her. At folk valgte at hjælpe og skjule jøder, selvom de må have vidst, hvad konsekvenserne kunne blive for dem selv,” sagde hun, mens hun kiggede mod kirken.

Samme pointe blev understreget, da sognepræst i Gilleleje Ulla Skorstengaard et par timer senere indledte mindehøjtideligheden inde i den fyldte kirke.

”Nogle blev flygtninge, fordi de havde hjulpet flygtninge. Forestil jer – hvordan turde de det? Hvad gjorde det muligt?”, sagde hun og svarede selv, at det var de ”almindelige liv”, der gjorde forskellen.

Også Lars Løkke Rasmussen mente, at der var tale om en heltegerning, som kom nedefra.

”En af de vigtigste begivenheder i Danmarkshistorien – nok den del af vores hjemlige historie, der er bedst kendt ude i verden – handler ikke om generalers dåd. Men om de mange almindelige danskere, som i det små traf valg, der fik en kæmpe betydning. I de kaotiske dage og uger tog almindelige mennesker et ansvar på sig og udviste heltemod,” sagde han i sin tale og tilføjede, at folk fulgte deres samvittighed, selvom besættelsesmagten krævede det modsatte.

”Redningen af de danske jøder var en fælles og spontan handling, som udsprang af danske borgeres ordentlighed, retfærdighedssans og medfølelse. Når mange mennesker tager det ansvar på sig, står medborgerskabet stærkt,” sagde han.