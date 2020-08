Bedemænds priser er stadig uigennemsigtige

Under halvdelen af begravelsesforretningerne i en omfattende stikprøveundersøgelse oplyser på deres hjemmeside, hvad bedemandens forskellige ydelser præcis koster, skriver Samvirke

Midt i sorgen over at have mistet et kært familiemedlem eller en nærtstående ven kan det være yderst vanskeligt for de efterladte at gennemskue og sammenligne bedemændenes priser, når begravelsen skal arrangeres.

Det viser en omfattende stikprøveundersøgelse, som Samvirke har foretaget af 338 bedemandsforretninger rundt om i landet. Mindre end halvdelen oplyser på deres hjemmeside udspecificerede prislister på kerneydelser som rustvognskørsel, kister, urner og bedemandens honorar. Hos 4 ud af 10 forretninger må forbrugeren nøjes med pakkepriser uden at kunne se, hvad hver enkelt service koster, mens hver 6. forretning i undersøgelsen slet ingen priser har på deres hjemmeside.

Selvom Forbrugerrådet Tænk og brancheforeningen Danske Bedemænd, der organiserer hovedparten af bedemandsfirmaerne i Danmark, gennem flere år har arbejdet for at sikre mere gennemskuelige priser, er der altså et stykke vej endnu, siger Ilyas Dogru, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk, til Samvirke.

"I et supermarked er der priser på varerne, og forbrugerne kan gennemskue, hvad et mobilabonnement koster. Selvom en del bedemænd er blevet bedre til at skilte med priserne, er det efter vores mening stadig for svært at overskue. Man står jo i en sårbar situation, hvor man måske stoler for meget på den bedemand, man har ringet til først."

Heller ikke Daniel Hansen, som er stifter af rådgivningsportalen begravelsesguiden.dk, er imponeret over resultatet af Samvirkes undersøgelse.

"Jeg kan sagtens forstå, hvis efterladte ikke føler sig trygge, når de går til bedemanden, da alle kort ikke altid lægges på bordet. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle bedemænd er ude på at snyde forbrugeren, men det er sådan, forbrugeren kan føle det,"siger han til Samvirke.

Samvirkes stikprøvekontrol viser, at en langt større andel af medlemmerne af foreningen Danske Bedemænd - der til sammen ejer ca. 280 af landets omkring 450 bedemandsforretninger - har udspecificerede prislister på deres hjemmeside i forhold til bedemænd, der ikke er medlemmer af brancheforeningen. Det glæder foreningens formand, Knud Larsen. Han så gerne, at der kom udførlige prislister på samtlige bedemænds hjemmesider i det omfang, det kan lade sig gøre. Når mange bedemænd alligevel ikke gør det, kan det være, fordi de ikke vil risikere at mislede forbrugeren, vurderer han.

"Mange tænker nok stadigvæk, at de ikke kan oplyse, hvad en begravelse eller bisættelse koster, uden at kende sammensætningen af arrangementet: Hvis jeg nu siger, at det vil koste 15.000, og det så kommer til at koste 20.000, har jeg så snydt på vægten?"siger han til Samvirke.

Selvom det kan føles uoverskueligt, kan det godt betale sig at bruge lidt tid på at sammenligne priser hos flere bedemandsforretninger. Ifølge en undersøgelse udført af begravelsesguiden.dk i 2017, svinger priserne for bedemandens helt centrale kerneydelser i forbindelse med en bisættelse – som er det, 80 procent vælger – mellem 10.300 kr. og 19.100 kr.

Alligevel er det meget få pårørende, der rent faktisk indhenter tilbud eller tjekker priser hos flere forskellige bedemænd. I en spørgeundersøgelse foretaget af YouGov for Samvirke svarede kun hver 8. af dem, der har haft ansvaret for at arrangere en begravelse, at de undersøgte priserne hos mere end en bedemand.

Det overrasker ikke Formand for foreningen Pårørende i Danmark Marie Lenstrup.

"Når man lige har mistet sin mor, er det ikke særlig let at skulle spørge: 'Hvad koster det at begrave hende?'. Man får nemt skyldfølelse og skammer sig lidt, hvis man midt i noget, der er så stort og eksistentielt, tænker økonomisk,"siger hun til Samvirke.

Derfor er det også helt urimeligt, at man ofte ikke har mulighed for at sammenligne priser på de forskellige ydelser, bedemændene tilbyder, uden at skulle henvende sig først, siger hun og tilføjer, at man ofte slet ikke har tid til at indhente flere tilbud, når man står og skal arrangere en begravelse.