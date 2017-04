Stor åndelig pris går til amerikansk filosof

Filosoffen Alvin Plantinga modtager den store Templeton-pris, som gives til en person, der har ydet en stor indsats i arbejdet med livets åndelige dimension

Den moderne akademiske filosofi skal have plads til at rumme tanken om det guddommelige eller en gud. Den ide har været central for den amerikanske filosof Alvin Plantinga i over 50 år, og hans insisteren på, at der er plads til Gud i tænkningens verden, er med til at sikre, at han blev årets modtager af, hvad der ofte bliver kaldt den åndelige Nobelpris: Templeton-prisen.



Årets modtager er netop blevet offentliggjort, og Alvin Plantinga kan se frem til at modtage 1,1 millioner britiske pund, hvilket næsten svarer til 9,8 millioner kroner. Det sker ved den officielle ceremoni til september i Chicago i USA.

Prisen uddeles hvert år til en nulevende person, som har bidraget med en ekstraordinær indsats, der beskæftiger sig med livets åndelige dimension



Alvin Plantinga har en kristen baggrund og fik sit gennembrud med ”Advice to Christian Philosophers” (På dansk: Gode råd til kristne filosoffer) fra 1984, hvor han netop opfordrede kristne filosoffer til at lade deres tro forme deres akademiske arbejde.



Filosoffen begyndte sit arbejde sidst i 1950’erne. Det var en tid, hvor tidsånden forlangte, at religion ikke skulle spille en rolle inden for den akademiske filosofi.

Men fra begyndelsen af sin akademiske karriere var Alvin Plantinga stærk fortaler for, at der også var plads til Gud i filosofien. Og selvom Alvin Plantinga har en kristen baggrund, er han i en filosofiske sammenhæng ikke kun fokuseret på den kristne Gud, men på tanken om én gud og dermed teisme i sin bredeste forstand.



”Nogle gange opstår tanker, som revolutionerer den måde, vi tænker på, og det er de mennesker, der får disse tanker, vi vil ære med Templeton-prisen,” siger Heather Templeton Dill, formand for John Templeton Foundation.



”Alvin Plantinga forstod, at en religiøs overbevisning ikke var i modstrid med seriøs filosofi, men at religion tilmed kunne komme med et væsentligt bidrag til at forholde sig de tilbagevendende problemer i filosofien,” lyder motiveringen.

Det var noget, som Alvin Plantinga også var inde på i et interview i Kristeligt Dagblad i 2012.



“Da jeg begyndte min karriere, var der meget få kristne filosoffer i den akademiske verden, og de, der var, var tilbøjelige til at holde lav profil. I løbet af de seneste årtier er der sket et eller andet, og nu er der betydeligt flere af os, og der er især mange unge kristne filosoffer rundt omkring. Så den kristne filosofis fremtid ser lys ud,” sagde han.



I motiveringen for at give prisen til Alvin Plantinga beskriver komiteen yderligere udviklingen inden for den religiøse filosofi.

”Alvin Plantingas intellektuelle tanker har ført til en fornyet tænkning af de åndelige dimensioner. I 1950’erne var der ikke et eneste akademisk værk af en fremtrædende filosof, som forsvarede den religiøse tro. I 1990’erne var der bogstaveligt talt hundredvis af bøger og artikler som forsvarer og udvikler den åndelige dimension. Forskellen mellem 1950 og 1990 er ganske enkelt Alvin Plantinga,” hedder det i indstillingen.

Kritikere har betegnet Plantinga, der tidligere har forsvaret teorien om intelligent design, som en kristen apologet.



Den nu 84-årige filosof er beæret over at modtage den vigtige pris.

”Filosofien som disciplin har forandret sig dramatisk gennem min karriere. Hvis mit arbejde har spillet en rolle i det skifte, så vil jeg være meget glad. Jeg håber, at nyheden om prisen vil opmuntre unge filosoffer, og særligt dem, der bringer en kristen og teistisk indflydelse ind i deres arbejde, til at vise større kreativitet, integritet og mod, ” siger Alvin Plantinga i en kommentar til prisen.



Templeton-prisen uddeles til minde om den britisk-amerikanske filantrop John Templeton. Dt er den blevet siden 1973, hvor nonnen Moder Theresa var den første modtager. Blandt andre kendte modtagere er den amerikanske prædikant Billy Graham (1982), den sovjetiske systemkritiker Aleksander Solsjenitsyn (1983), filosoffen Charles Taylor (2007) og den anglikanske ærkebiskop Desmond Tutu (2013). Sidste år fik den tidligere britiske overrabbiner Jonathan Sachs æren.