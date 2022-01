Åndeligt overhoved for 70 millioner kristne: Alle jordens kirker er faret vild

Justin Welby er nummer syv på listen over verdens 50 største ledere. Den anerkendelse kunne den anglikanske ærkebiskop, der er leder for et kirkesamfund med 90 millioner mennesker, læse i det amerikanske erhvervsmagasin Fortune i 2021: