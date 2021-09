Afsnit 11: Poul Joachim Stender om den usexede folkekirke

Har sognepræstens årelange kamp for en friere seksualmoral i folkekirken overhovedet rykket noget?

Året er 2007, og i det lune græske efterårsvejr er familien Stender i gang med at flytte ind i deres nye hus på den græske halvø Mani. Fra USA har præst Poul Joachim Stender bestilt en række bøger om sex og seksualmoral i kristendommen hjem til den nye bolig.

Men i modsætning til de andre bøger i bogreolen, sætter han de nyeste tilføjelser til bogsamlingen ind med bogryggen mod væggen for ikke at blive stemplet som et sex-monster af sine nye naboer.

Bøgerne dannede inspiration for tilblivelsen af bogen ”Med Gud i Sengen”, der udkom i 2010, og selvom Poul Joachim Stender med udgivelsen ikke direkte blev stemplet som et sexmonster, så blev han mødt af massiv kritik fra alle sider i den kirkelige verden.

Budskabet i bogen var, at erotik, spiritualitet og Gud hører sammen, og at man skulle fokusere på Bibelens ja’er til sex i stedet for dens nej’er.

I dagens afsnit af ”Tro Om” er Poul Joachim Stender gæst, og sammen med vært Philip Christoffersen kigger de tilbage på dengang, hans bog om sex og kristendommen sendte ham ud i et stormvejr.

Her taler de om den debat, bogen skabte, om bogens konsekvenser for Poul Joachim Stenders egen person på godt og ondt, og hvorfor hovedpersonen selv ikke mener, at hans bog har flyttet folkekirkens syn på seksualiteten.

