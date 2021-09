Afsnit 12: Sherin Khankan om at være Danmarks første kvindelige imam

Lyt til dette afsnit af ”Tro Om” ved at trykke på play-ikonet herover eller i Kristeligt Dagblads app.

En fredag morgen i sensommeren 2016 stimler godt 70 kvinder sammen i et lokale på Strøget i København.

Det lyse højloftede førstesalslokale er dog ikke et hvilket som helst lokale. Det er noget så utraditionelt som en kvindemoské. Og tilmed den første af sin slags i Europa.

Frem træder to kvindelige imamer i traditionelle religiøse klædedragter. De er spændte og har lige indtil det sidste arbejdet benhårdt på at få alt på plads til denne usædvanlige premiere.

Den ene, Sherin Khankan, kalder til bøn, mens den anden, Saliha Marie Fetteh, holder prædikenen. Og således skriver de danmarkshistorie. For ingen dansk – eller skandinavisk – moské har tidligere haft kvindelige imamer til at lede fredagsbønnen.

For Sherin Khankan, der fortsat er imam i moskéen, går inderlig tro og aktivisme hånd i hånd. Og centralt i hendes aktivisme er opgøret med mænds monopol på fortolkning af islam samt kampen for muslimske kvinders rettigheder.

Men aktivismen har også store personlige konsekvenser.

Så hvordan er det gået med hendes kamp i de fem år, Mariam Moskéen har eksisteret? Og hvilke personlige konsekvenser er der forbundet med at gå forrest i kampen for et feministisk alternativ til de mere patriarkalske fortolkninger af Koranen?

Sherin Khankan er gæst i denne uges afsnit af ”Tro Om”, hvor hun sammen med vært Philip Christoffersen ser tilbage på dengang, hun var med til at stifte Mariam Moskéen, og gør status på sit aktivistiske arbejde for muslimske kvinder.

