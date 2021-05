Afsnit 5. Lyt til biskop Peter Fischer-Møller om kirkens klimakamp

Skal folkekirken blande sig i den grønne dagsorden? Og hvorfor opfattes det af nogen som kontroversielt?

Lyt til "Tro Om" ved at klikke på play-ikonet herover

Peter Fischer-Møller er kendt som den grønne biskop.

Han vil ikke kalde bøfelskerne for syndere, men "spiser man meget kød og forbruger mere, end man har brug for, har det konsekvenser for kloden", siger han.

Samtidig er biskoppen over Roskilde Stift folkekirkens ihærdigste fortaler for en grøn omstilling. En dagsorden, som ofte opfattes politiserende og deler vandene.

For nylig præsenterede han sammen med andre kirkefolk fem mål, som skal motivere menighedsrådene til at være klimabevidste.

Men hvorfor skal folkekirken overhovedet blande sig i den grønne dagsorden?

Det spørger vi Peter Fischer-Møller om i denne uges udgave af Kristeligt Dagblads nyhedspodcast ”Tro Om”.

