Københavnsk imam opfordrede til erobring af Europa

Jihad nødvendiggør erobringen af Europa, lød det ifølge instituttet Memri sidste år fra dansk imam, som for nylig blev tiltalt for at bifalde drab på jøder. Det er taget ud af kontekst, siger imamen selv

Imamen Monzer Abdullah fra den omstridt Masjid Al-Faruq-moské på Nørrebro er igen kommet i vælten, efter han for nylig blev sigtet for at billige drab på jøder. En tale, han holdt i videotransmission på Facebook sidste år, er nemlig blevet oversat af det uafhængige amerikanske institut Memri. Ifølge instituttets oversættelse sagde imamen blandt andet i en tale spækket med krigsretorik:

”Europa skal invaderes igen.”

”Vi må få nye osmannere, der vil gå ind i Balkan og føre området tilbage til islams bryst.”

”Vi må få en stolt og from hær af troende, der vil marchere fra Nordafrika og erobre Rom, om Allah vil.”

”Jihad nødvendiggør erobringen af Europa.”

Imamen ville i går ikke tale med Kristeligt Dagblad om videoen, der er en redigeret udgave af hans tale fra sidste år. Men på sms skriver han, at Memri har taget hans udsagn ud af kontekst.

Forfatter og tidligere historielektor Carl-Johan Bryld mener dog klart, at udsagnene er en opfordring til voldelig opstand. Han har skrevet flere historiske bøger om blandt andet den islamiske civilisation og hæfter sig ved imamens historiske referencer i talen.

”Han refererer i talen til forskellige islamiske militære ekspansioner som for eksempel erobringen af Spanien. Han videreformidler den middelalderlige muslimske fortælling om islams skæbne og mission. Så jeg har svært ved at forstå ham, når han siger, at det skulle være klippet ud af en sammenhæng,” siger han.

Forfatteren har også svært ved at forestille sig, at krigsretorikken fra talen blot skulle være metaforer for et ønske om en fredelig kamp for at omvende europæere til islam ad demokratisk vej.

”Det kan man jo aldrig vide. Men han lyder som en fantast, når han bruger de meget krigeriske referencer til islams storhedstid. Og der er ingen realpolitiske visioner i hans redegørelse for, hvordan Europa skal blive islamisk. Det nærmeste, han kommer det, er, når han advarer muslimer i Europa om at lade sig integrere,” siger han.

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen har også set videoen og er enig med Carl-Johan Bryld:

”Han opfordrer til vold, og nu får han forhåbentlig en ny sag på nakken oven i den, han i forvejen har om bifald af drab på jøder. Han refererer til islams militære bedrifter samtidig med, at han taler om en erobring og invasion af Europa. Det er svært at misforstå,” siger han.

Politikeren mener i øvrigt, at der er racistiske udtalelser i videoen. I den taler imam Monzer Abdullah om en særlig jødisk natur. Han understreger, at det intet har med jødernes gener at gøre, men at der en særlig ”jødisk karakter og psyke” og ”en syg jødisk mentalitet”.

”Han siger, at han ikke er racist, men taler så bagefter om karaktertræk, der er særligt jødiske. Det er uhyggeligt, at der er så meget jødehad i Danmark. Denne mand prædiker for et stort publikum, der skal høre på denne racisme. Vi har brug for, at andre muslimske menigheder og andre imamer siger fra over for dette,” siger han.

Lektor i strafferet ved Københavns Universitet Trine Baumbach Nielsen kommenterer af princip ikke konkrete sager og kender ikke til videoen. Ifølge hende er det svært at sige, om krigsretorik og tale om invasion vil være strafbart.

”Det er ikke kriminelt at sige, at samfundet skal indrettes efter ens egen ideologi. Spørgsmålet er, hvordan disse udsagn præcist bliver fortolket. Hvis man tolker det som en opfordring til hellig krig, vil det naturligvis være strafbart. Det vil det derimod ikke være, hvis man tolker det som et ønske om at omvende ikke-muslimer ad fredelig vej. Krigsmetaforerne må man også fortolke ind i den konkrete sag. Ordet ’erobre’ bruger man for eksempel i mange sammenhænge, hvor der bestemt ikke er tale om opfordring til vold,” siger hun.